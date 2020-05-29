ФОТО. В грузовых поездах обнаружили полмиллиона контрабандных сигарет

По информации пресс-центра Службы госдоходов (VID), в течение недели сотрудники Налогово-таможенной полиции предотвратили несколько попыток провоза на территорию Латвии контрабандных сигарет в грузовых поездах из Беларуси. Всего таможенники изъяли 528 540 сигарет, преступники спрятали их в вагонах со щепой, бревнами, а также в конструкциях локомотива.

По данным VID, 28 мая на железнодорожном таможенном пункте "Индра" при проверке въехавшего с территории Республика Беларусь поезда в одном из вагонов нашли мешки с сигаретами. Всего обнаружено 64 420 сигарет "Премьер".

В тот же день в ходе проверки поезда на территории Рижского свободного порта в грузе древесины обнаружили еще 36 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 22 и 23 мая на ж/д таможенном пункте "Индра" при проверке поездов таможенники нашли еще более 400 000 контрабандных сигарет. В VID отмечают, что 22 мая контрабанду нашли сразу в двух поездах: в конструкции локомотива 160 000 сигарет "НЗ" и "Минск", а в 13 вагонах еще 222 120 сигарет "НЗ" и "Премьер".

Уже на следующий день в "Индре" при проверке грузового поезда в вагоне со щепой нашли 46 000 сигарет "Премьер". По всем фактам провоза контрабанды начаты уголовные процессы.

Foto: VID muitas pārvalde