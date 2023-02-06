ФОТО. В Ильгюциемсе хулиган пытался распилить таромат

Ранним утром 4 февраля Рижская муниципальная полиция (РМП) получила вызов в Ильгюциемс, где местная жительница заметила около установленного возле магазина Maxima таромата мужчину с пилой: незнакомец пытался распилить металлический шкаф.

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На место происшествия был направлен ближайший экипаж РМП, и в скором времени хулигана удалось задержать. В момент задержания у него оказалась при себе отвертка, пила и большие плоскогубцы. К моменту прибытия стражей порядка он успел взломать дверцу металлического шкафа, где хранились лопаты и контейнеры.

В разговоре с полицией мужчина пожаловался, что днем ранее сдал в таромат десять бутылок, однако чеки за них не получил, поэтому металлический шкаф он взломал умышленно, желая забрать свои бутылки обратно.

Для дальнейших следственных действий задержанного передали Госполиции. По делу начат уголовный процесс за умышленную порчу имущества.