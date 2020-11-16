ФОТО. В кабинах грузовиков обнаружены тайники с сигаретами
Foto: СЗТУ

На таможенном посту "Бурачки" (российско-латвийская граница) пресечен вывоз незадекларированного товара, сокрытого от таможенного контроля в тайниках.

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Как отмечает пресс-центр Северо-западного таможенного управления РФ, на снимках, полученных при осмотре автомобилей с применением инспекционно-досмотрового комплекса, таможенники обнаружили затемнения, характерные для посторонних вложений.

Последующий таможенный досмотр выявил в кабинах грузовиков сигареты. В первом случае водитель спрятал 110 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь и Российской Федерации под сиденьями, холодильной камерой и под обшивкой потолочного пространства. Во втором автомобиле под обшивкой кабины над лобовым стеклом сотрудники таможни изъяли 19 пачек сигарет.

Возбуждены дела об административном правонарушении.

ФОТО. В кабинах грузовиков обнаружены тайники с сигаретами
Foto: СЗТУ
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