ФОТО. В Кенгарагсе троллейбус врезался в дом, пострадали шесть человек

В Кенгарагсе на углу улиц Булту и Прушу троллейбус столкнулся с автомобилем, в результате чего врезался в дом.

По сообщениям свидетелей, троллейбус столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, а потом врезался в стену дома на Булту 6. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.

Представитель Rīgas satiksme Виктор Закис подтвердил, что “произошло столкновение троллейбуса с легковым автомобилем, в результате чего троллейбус врезался в стену дома”. По информации, имеющейся в распоряжении предприятия, пострадали семь человек, в том числе водитель троллейбуса.

Позже представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня уточнила, что в больницу были доставлены шесть пострадавших.

Троллейбус при столкновении с домом проделал в нем дыру размером примерно в два квадратных метра. Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что на месте происшествия работает строительный инженер Рижской стройуправы, он оценивает ситуацию в здании.

Причины аварии станут известны после расследования, указал Закис.

Движение на улицах восстановлено.