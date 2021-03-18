ФОТО. В Латвии изъяли тонну гашиша (ДОПОЛНЕНО)

На прошлой неделе сотрудники Госполиции и СГД задержали на Даугавпилсском шоссе в окрестностях Екабпилса грузовик с прицепом, перевозивший около тонны гашиша.

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В рамках расследования 12 марта задержаны два человека. По информации, имеющейся в распоряжении полиции, груз предназначался для рынка Восточной Европы.

На "черном рынке" изъятый груз может оцениваться от 4,5 млн евро (оптовая торговля) до 15 млн. евро (при мелком опте).

Задержание проводилось сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью при содействии Управления налогово-таможенной полиции.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан водитель фуры — гражданин Литвы 1964 г.р. В тот же день в результате спланированной операции в Риге был задержан еще один подозреваемый — гражданин Латвии 1972 г.р.

В ходе обыска в машине нашли груз плит из искусственного камня, в которых были оборудованы тайники, а а них размещались свертки, завернутые в черный целлофан. Экспертиза установила, что изъятый груз — гашиш, точный вес наркотического вещества будет установлен после завершения экспертизы.

Кроме того, во время обыска по месту жительства гражданина Латвии изъяты предметы, которые могут иметь значение в ходе уголовного процесса.

По словам начальника 2-го Отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Сандиса Радзиньша, это крупнейший груз гашиша, изъятый в Латвии. Наркотики предназначались для зарубежного рынка.

По делу начат уголовный процесс.