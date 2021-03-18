ФОТО. В Латвии изъяли тонну гашиша (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Valsts policija

На прошлой неделе сотрудники Госполиции и СГД задержали на Даугавпилсском шоссе в окрестностях Екабпилса грузовик с прицепом, перевозивший около тонны гашиша.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В рамках расследования 12 марта задержаны два человека. По информации, имеющейся в распоряжении полиции, груз предназначался для рынка Восточной Европы.

На "черном рынке" изъятый груз может оцениваться от 4,5 млн евро (оптовая торговля) до 15 млн. евро (при мелком опте).

Задержание проводилось сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью при содействии Управления налогово-таможенной полиции.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан водитель фуры — гражданин Литвы 1964 г.р. В тот же день в результате спланированной операции в Риге был задержан еще один подозреваемый — гражданин Латвии 1972 г.р.

В ходе обыска в машине нашли груз плит из искусственного камня, в которых были оборудованы тайники, а а них размещались свертки, завернутые в черный целлофан. Экспертиза установила, что изъятый груз — гашиш, точный вес наркотического вещества будет установлен после завершения экспертизы.

Кроме того, во время обыска по месту жительства гражданина Латвии изъяты предметы, которые могут иметь значение в ходе уголовного процесса.

По словам начальника 2-го Отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Сандиса Радзиньша, это крупнейший груз гашиша, изъятый в Латвии. Наркотики предназначались для зарубежного рынка.

По делу начат уголовный процесс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Объявления

Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
105 900€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€