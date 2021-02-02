ФОТО. В Латвии могли "отмывать" деньги через аппараты по продаже биткоинов. Задержан гражданин Польши

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями 10 января задержали в Риге гражданина Польши, который подозревается в легализации преступно нажитых средств. В обязанности поляка входило техническое обслуживание аппаратов по продаже и покупке виртуальной валюты (биткоинов) в Латвии и Эстонии. В рамках расследования полиция изъяла три таких устройства, а также 97 000 евро наличностью.

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По данным пресс-центра Госполиции, уголовный процесс по этому делу был начат еще 27 ноября 2020 года. Речь шла о легализации преступно нажитых средств. В торговых центрах Риги были установлены два устройства для покупки и продажи виртуальной валюты, с помощью которых обеспечивались услуги, связанные с виртуальной валютой без соблюдения требований Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.

Поставщик услуг предлагал покупать и продавать виртуальную валюту без выполнения возложенных на него обязательств по проведению исследования клиентов, которое возложено на него в качестве субъекта в соответствии с Законом об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации. Виртуальная валюта покупалась и продавалась клиентам без идентификации их личности и без информации о происхождении денежных средств.

Foto: Valsts policija

И хотя поставщик услуг по покупке и продаже виртуальной валюты заключил договоры аренды с двумя торговыми центрами в Риге для размещения своего оборудования, он не зарегистрировал свою деятельность в Латвии и не выполнил условия Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, а также не зарегистрировал оборудование, которое не было проверено компетентными органами.

Как отмечают в полиции, также поставщик услуг не получил сертификат соответствия оборудования, как того требуют правила Кабинета министров № 95 ("Правила о технических требованиях к электронным устройствам и установкам для регистрации налоговых и других платежей") и правила Кабинета министров № 96 ("Порядок использования электронных устройств и установок регистрации налоговых и других платежей").

В рамках расследования полиция задержала гражданина Польши, который занимался техническим обслуживанием оборудования для покупки и продажи виртуальной валюты. Следствие по делу продолжается.