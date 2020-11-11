ФОТО. В Латвию пытались ввезти антикварные ценности
Foto: СЗТУ

Псковские таможенники не пропустили через МАПП "Бурачки" антикварные предметы, представляющие интерес для коллекционеров.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни, гражданин РФ, проживающий в Словакии, не задекларировал вывозимые через российско-латвийскую границу медали, ордена, значки, жетоны, нагрудные знаки времен Первой и Второй мировых войн, а также старинные предметы быта.

Он пояснил, что приобрел антикварные вещи в России, полагая, что они не принадлежат к объектам культурного наследия.

По заключению экспертизы, 27 предметов признаны культурными ценностями, включая два почетных креста Первой мировой войны, войсковой крест Карла, две медали "За Зимнюю кампанию на Востоке 1941-1942 гг.", штурмовой пехотный знак 1-й степени, знак "За танковую атаку", личные жетоны, памятная медаль в честь 50-летия правления Франца Иосифа и многое другое.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

ФОТО. В Латвию пытались ввезти антикварные ценности
Foto: СЗТУ
ФОТО. В Латвию пытались ввезти антикварные ценности
Foto: СЗТУ
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