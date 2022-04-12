ФОТО. В лесу возле ТЦ Alfa убит человек, второй ранен: полиция ведет розыск подозреваемого
Foto: Valsts policija

Во вторник в Риге, в лесном массиве на ул. Стамериенас, что возле торгового центра Akropole Alfa в 19.30 был застрелен один человек, а второй получил ранения. Подозреваемый покинул место происшествия и объявлен в розыск.

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В городе объявлен план "Ловушка", к поискам подозреваемого, изображенного на фото, подключены несколько подразделений полиции.

Если вы видели этого человека или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 110 или 29289396.

Полиция предупреждает: подозреваемый вооружен и очень опасен, поэтому ни в коем случае не пытайтесь его задержать собственными силами!

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