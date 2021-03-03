ФОТО. В Литве продавщица дала отпор вооруженному грабителю

В литовском городе Мажейкяй продавец небольшого магазина стала героем. Она не побоялась вооруженного пистолетом несовершеннолетнего грабителя и дала ему отпор. Грабитель сбежал. Полиция выяснила его личность и задержала подозреваемого.

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Инцидент был снят на видеокамеру, установленную в магазине, который находится на первом этаже многоквартирного дома.

На записи видно, как в магазин вошел молодой человек в маске, вытащил пистолет и с криком: "Ограбление!" стал пробираться за прилавок. Продавец нажала на кнопку сигнализации и дала отпор грабителю. Убегая, грабитель погрозил женщине оружием и скрылся, однако вскоре его задержали.

"Грабитель признал, что не ожидал такого отпора, был шокирован им. Его поразило, что женщина не испугалась пистолета и пыталась его отобрать", — сказала журналистам LNK представитель Шяуляйской полиции Гайлуте Смагрюнене.

Сама продавец сказала, что это было уже второе нападение. Поэтому она не побоялась дать отпор. 7 лет назад грабитель унес кассовый аппарат с 1000 литов, тогда женщина не смогла что-либо сделать.

"Это несовершеннолетнее лицо, которое уже попадало в поле зрения полиции. На его счету есть судимости за кражу и грабеж. Сейчас его ждет наказание за два преступления: покушение на ограбление и незаконное хранение наркотических веществ. Во время обыска у него дома обнаружили, как подозревают, марихуану", — сказала Смагрюнене.