ФОТО. В лобовом столкновении грузовиков под Вильнюсом пострадал дальнобойщик из Латвии

Поздним вечером 23 октября в Вильнюсском районе, в деревне Скайдишкес, столкнулись два тягача. В результате аварии пострадали водители обоих грузовиков, при этом один из них оказался пьян.

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На место происшествия выехали вильнюсские пожарные-спасатели, врачи и полиция. Пожарные-спасатели использовали гидравлическое оборудование, чтобы вызволить пострадавшего, которого затем передали медикам.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей Volvo. Водитель одного из них — 1985 г.р., а другого — 1970 г.р.

Младшего из дальнобойщиков зажало в автомобиле, в больнице выяснилось, что в его организме констатировали 3,03 промилле.

Второй водитель получил травму ноги (ему назначили амбулаторное лечение). Он рассказал, что тягач, которым управлял попавший в больницу водитель, внезапно выехал на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение.

Очевидцы ДТП пояснили, что фура, которой управлял водитель 1985 г.р., металась по дороге, не раз создавал аварийные ситуации, а потом столкнулась с другим тягачом.

Foto: DELFI.lt

Foto: DELFI.lt



