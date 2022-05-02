ФОТО. В лобовом столкновении под Ригой поврежден спортивный Mitsubishi, пострадали 6 человек
Foto: Sadursme.lv

В минувшее воскресенье, около 18.00 в волости Стопиню Ропажского края, на дороге P2 (Югльская бумажная фабрика — Упесциемс) произошло лобовое столкновение между Mitsubishi Lancer Evolution VI и Volvo V70.

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По данным Госполиции. В результате аварии пострадали шесть человек, которых с места происшествия доставили в лечебное учреждение.

Водитель спортивного Mitsubishi после аварии оказался зажатым в автомобиле. Чтобы помочь ему выбраться, на помощь пришли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы с гидравлическими инструментами. Остальные пятеро пострадавших выбрались из разбитых машин самостоятельно.

Изначально дорога была блокирована в обоих направлениях, в 19.23 движение возобновили по одной полосе, после 22.00 — по второй. Обстоятельства ДТП выясняются.

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