ФОТО: В машине с литовскими номерами обнаружено более 9 млн контрабандных сигарет

В грузовой автомашине с литовскими номерами обнаружено более 9 млн контрабандных сигарет NZ Gold, сообщили в Службе госдоходов (VID).

Сотрудники налогово-таможенной полиции совместно с работниками таможенного управления VID, проводя контроль фуры с грузом древесины, обнаружили более 9 млн сигарет NZ Gold без акцизных марок.

Автомашина должна была выехать на пароме из Вентспилса в Швецию. Контрабандный товар удалось обнаружить путем сканирования груза и с помощью служебных собак.

Потенциальный ущерб государству от этой партии контрабанды составил бы около 1,5 млн евро.

Отправителем контейнера была литовская фирма, получателем - датская.

Начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 190 Уголовного закона о контрабанде в больших размерах.