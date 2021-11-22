ФОТО. В международную группировку контрабандистов входили таможенники

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) передала в Латгальскую окружную прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования в связи с ввозом контрабандных товаров на таможенную территорию Латвийской Республики.

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Управление внутренней безопасности Службы госдоходов начало уголовный процесс по этому делу в августе 2018 года. Речь шла о ввозе через таможенно-пропускной пункт "Патерниеки" 10 миллионов незадекларированных сигарет с акцизными марками Республика Беларусь. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере 1 505 274 евро.

В ходе длительного следствия было установлено, что в группу из 10 человек входили трое таможенников (в настоящее время они отстранены от занимаемых должностей), а также граждане Республики Беларусь.

Преступная группа, как выявило следствие, была создана в 2018 году. ОПГ, используя международные связи, организовала нелегальную поставку контрабандных сигарет через белорусско-латвийскую границу. Для этого группа использовала специально оборудованные грузовые автомобили, что позволяло быстро менять номерные знаки и несколько раз отправлять на проверку только машину с товаром для прикрытия.