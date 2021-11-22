ФОТО. В международную группировку контрабандистов входили таможенники
Foto: VID

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) передала в Латгальскую окружную прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования в связи с ввозом контрабандных товаров на таможенную территорию Латвийской Республики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов начало уголовный процесс по этому делу в августе 2018 года. Речь шла о ввозе через таможенно-пропускной пункт "Патерниеки" 10 миллионов незадекларированных сигарет с акцизными марками Республика Беларусь. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере 1 505 274 евро.

В ходе длительного следствия было установлено, что в группу из 10 человек входили трое таможенников (в настоящее время они отстранены от занимаемых должностей), а также граждане Республики Беларусь.

Преступная группа, как выявило следствие, была создана в 2018 году. ОПГ, используя международные связи, организовала нелегальную поставку контрабандных сигарет через белорусско-латвийскую границу. Для этого группа использовала специально оборудованные грузовые автомобили, что позволяло быстро менять номерные знаки и несколько раз отправлять на проверку только машину с товаром для прикрытия.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи