ФОТО. В Минске будут судить уроженца Латвии: его обвиняют в реабилитации нацизма

Уроженец Латвии более 10 лет публиковал в социальных сетях фото и видео, популяризирующие нацизм. По данным Следственного комитета Республики Беларусь, 38-летнего мужчину задержали в Минской области еще 14 марта 2022 года. С тех пор он находится под арестом.

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По данным белорусских правоохранительных органов, контент соцсетей арестованного был основан на его личном положительном отношении к солдатам нацистской Германии и доступен для публичного просмотра в интернете.

Среди публикаций — изображения Адольфа Гитлера, нацистской символики, военной амуниции, а также нацистского приветствия, видео коллаборантов, целующих флаг со свастикой. Размещал мужчина также фотографии себя и членов своей семьи в элементах униформы нацистов.

Согласно выводам судебных культурологических экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ, использование нацистской символики неприемлемо с точки зрения современной культуры, поскольку направлено на популяризацию деятельности нацистских организаций.

При обыске дома у мужчины обнаружили символику и атрибутику, форменное обмундирование, головные уборы, а также полноразмерный государственный флаг нацистской Германии.

Обвиняемый — уроженец Латвии — официально нигде не работал. Ранее он

уже привлекался к административной ответственности за размещение в соцсети нацистской символики.

Foto: СК РБ

Foto: СК РБ



