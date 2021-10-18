ФОТО: в моторном отсеке автомобиля обнаружили 1420 пачек нагреваемого табака
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Сотрудники Таможенного управления Служба госдоходов (VID) вместе со служебной собакой предотвратили контрабанду нагреваемого табака. Во время проверки грузового автомобиля из Беларуси в моторном отсеке обнаружили 1420 пачек с курительной смесью.

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16 октября таможенный кинолог со служебным псом констатировал, что в конструкциях моторного отделения спрятан незадекларированный акцизный продукт — нагреваемый табак.

Всего изъяли 1420 пачек (примерно 7,7 кг) нагреваемого табака HEETS без акцизных товарных знаков. Материалы дела передали в Управление налоговой и таможенной полиции VID для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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