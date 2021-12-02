ФОТО. В одном из кафе Рижского центрального вокзала обрушился потолок

В четверг, 2 декабря, на Рижском центральном вокзале обрушился потолок кафе в одном из тоннелей станции, из здания эвакуированы 100 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов поступил в 14.22. Инцидент произошел в тоннеле B, обрушился потолок над кафе Sala. Согласно пожарных, один человек после происшествия обратился за помощью к медикам.

Место происшествия огорожено, работают сотрудники VUGD и других служб.

🇱🇻 Centrālās stacijas tunelī #Rīga #Latvija kafejnīcai iegruvuši griesti. Cietis 1 cilvēks. 100 cilvēki evakuēti. Teritorija ierobežota. pic.twitter.com/iwlAh9Rmxi — BreakingLV (@breakinglv) December 2, 2021

Rīgas dzelzceļa stacijas ēkā iegruvuši griesti kafejnīcā "Sala", zināms LTV. Notikuma vietā turpina dežurēt divas @NMPdienests mediķu brigādes, taču līdz šim mediķu apskate veikta tikai vienai personai. Notikuma vieta patlaban ir norobežota, vilcienu kustība nav ietekmēta. pic.twitter.com/uhHJXFnqBQ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) December 2, 2021

Руководитель безопасности предприятия BeReRix, которое занимается строительством Rail Baltica, Джоэл Силва подтвердил агентству LETA, что в четверг около 14 часов во вспомогательных помещениях торгового киоска на Центральном вокзале повредился потолок. Пострадавших нет, пожарные оградили конкретный тоннель, чтобы исключить любые угрозы для пассажиров.

Силва пояснил, что повреждения являются локальными, станция продолжает работу без перебоев. На месте происшествия работают строительные инженеры, которые оценивают степень ущерба, чтобы предотвратить любые риски и подготовить способ безопасного перенаправления техники с места обрушения.

"Предварительная оценка свидетельствует о том, что обрушение произошло, когда строительная техника пересекала спрятанную и нигде не документированную вентиляцию или похожую шахту. Учитывая, что строительные работы создают меньшую нагрузку, чем рельсы с движением поездов, причины происшествия сейчас тщательно анализируются. Приоритетом является безопасность на объекте и ограждение территории", — заявил он.

Объединение компаний BeReRix, в которое входят бельгийское строительное предприятие Besix Group, латвийская фирма Rere būve и итальянская строительная компания Rizzani de Eccher, занимается проектированием и реконструкцией комплекса Центрального вокзал, а также строительством новых рельс, железнодорожного моста через Даугаву и прилегающей инфраструктуры.