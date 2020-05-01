ФОТО: В Огре ликвидирован пожар повышенной опасности, выгорело 150 квадратов

В пятницу, 1 мая, в Огре возник пожар повышенной опасности: на территории загорелись шины, старые автомобили и деревья. Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Около 18.00 часов пожар удалось ликвидировать.

Вызов на происшествие поступил в ГПСС примерно в 13:00. В 13:42 пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности.

На месте происшествия работали 17 пожарных, для тушения использовались четыре автоцистерны.

Площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров.

Агентство LETA сообщает, что пожар возник на территории фирмы Vovadims, которая занимается ремонтом автомобилей и торговлей запчастями.