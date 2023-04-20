ФОТО. В Пардаугаве автобус Latvijas pasts блокировал движение трамваев

В четверг утром на ул. Слокас в Риге было остановлено движение трамваев. Из-за остановившегося на рельсах автобуса Latvijas pasts на некоторое время остановились трамваи на перекрестке улиц Мартиня и Слокас.

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Не курсировали трамваи 1-го и 5-го маршрутов из центра, а также в сторону центра.

По данным портала balticmaps.eu, на данном участке улицы Слокас временно образовался затор.

Informējam, ka 1., 5. maršruta tramvajiem kustība tika atjaunota, taču lūgums ņemt vērā, ka tie šobrīd kursē ar kavējumu. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 20, 2023



