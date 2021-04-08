ФОТО. В Пардаугаве машина охраны врезалась в президентский Lexus
Foto: Kristaps / Instagram

Утром 8 апреля в Агенскалнсе, на перекрестке улиц Маза Нометню и Лиепаяс произошло ДТП с участием лимузина Lexus LS президента Латвии Эгилса Левитса и автомобилем его охраны. Фотографию с места аварии опубликовал в интернете очевидец Кристапс.

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В канцелярии президента Латвии порталу Delfi подтвердили, что в результате резкого торможения произошло небольшое столкновения Lexus и Volkswagen Touareg, в котором находилась охрана первого лица государства.

Авария была незначительной, никто из находившихся в машинах пассажиров и водителей не пострадал. После столкновения автомобили продолжили свой путь, ДТП никоим образом не повлияло на распорядок рабочего дня Левитса.

Информация о ДТП передана Госполиции.

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Эгилс Левитс президент Латвии ДТП Lexus LS Volkswagen Touareg
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