ФОТО: В Пардаугаве пожарная автоцистерна столкнулась с легковым авто и затем врезалась в стену здания

Сегодня в Риге, в Пардаугаве, после столкновения с легковым авто в стену здания въехала автоцистерна Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Эту информацию подтвердили и пожарные, и полиция.

Автоцистерна со включенным звуковым и световым сигналом ехала на вызов на ул. Калнциема, где в жилом одноэтажном доме горел холодильник и стена.

На перекрестке улиц Калнциема и Апузес произошло столкновение трех автомашин — оперативного транспортного средства и двух легковых авто. В результате столкновения автоцистерна врезалась в находящееся рядом здание.

В результате столкновения пострадали трое человек, в том числе двое пожарных. Пострадавшие были переданы медикам.

Фото Латвийского телевидения:

На тушение пожара была отправлена другая бригада работников ГПСС. Приглашенный строительный инспектор зафиксировал, что у здания, в которое врезалась цистерна, есть локальные повреждения площадью четыре квадратных метра и повреждения фасада на площади 15 квадратных метров. Эксперт пришел к выводу, что можно продолжать использование здания и нет необходимости эвакуировать жителей.