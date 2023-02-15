ФОТО. В Пардаугаве задержаны члены преступной группы: изъяты наркотики и оружие
Foto: Valsts policija

В начале февраля сотрудники участка полиции "Земгале" рижского регионального управления полиции задержали группу лиц, подозреваемую в реализации наркотиков в Риге. В ходе обысков у них изъято более двух кг различных наркотических веществ, а также оружие и боеприпасы. Все задержанные ранее попадали в поле зрения органов правопорядка.

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По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 6 сентября прошлого года участок полиции "Земгале" РРУп начал уголовный процесс по факту возможной реализации наркотиков в Риге. В ходе досудебного следствия полиция получила информацию о трех подозреваемых, возможно, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Также у полиции появились предположения, что речь может идти о связи этих лиц с организованной преступностью.

В феврале 2023 года в рамках начатого уголовного процесса полиция задержала троих подозреваемых: мужчин 1967, 1976 и 1980 г.р. Все они были известны полиции и ранее по преступлениям, которые, в том числе, были связаны и с незаконным оборотом наркотиков.

Полиция провела 11 обысков по местам жительства, в транспортных средствах, а также в других местах, имеющих отношение к задержанным. Всего изъято 552 грамма вещества, содержащего амфетамин, 1100 граммов вещества, содержащего метонитазен/протонитазен, 118 граммов вещества, содержащего 118 граммов карфентанила и 515 граммов марихуаны.

Кроме того, у подозреваемого 1967 г.р. изъято оружие, боеприпасы и предметы, напоминающие огнестрельное оружие. Двое задержанных оставлены под арестом, к третьему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы — полицейский надзор.

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