ФОТО. В партии сухого картофельного пюре нашли контрабанду почти на полмиллиона евро

В минувший понедельник литовские таможенники задержали на КПП "Медининкай" крупную контрабанду сигарет, спрятанную в партии сухого картофельного пюре. Табачные изделия нашли во время сканирования грузового автомобиля.
Фурой DAF управлял гражданин Белоруссии, который предъявил документы, согласно которым он вез 12 тонн сухого картофельного пюре в Латвию. В нескольких ящиках вместо указанного товара таможенники обнаружили и изъяли 127 500 пачек сигарет "Минск" и "НЗ Gold". Стоимость конфискованных сигарет с учетом налогов может составлять более 446 000 евро.
Расследование дела ведет Вильнюсская окружная прокуратура.