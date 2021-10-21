ФОТО. В партии сухого картофельного пюре нашли контрабанду почти на полмиллиона евро

В минувший понедельник литовские таможенники задержали на КПП "Медининкай" крупную контрабанду сигарет, спрятанную в партии сухого картофельного пюре. Табачные изделия нашли во время сканирования грузового автомобиля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Фурой DAF управлял гражданин Белоруссии, который предъявил документы, согласно которым он вез 12 тонн сухого картофельного пюре в Латвию. В нескольких ящиках вместо указанного товара таможенники обнаружили и изъяли 127 500 пачек сигарет "Минск" и "НЗ Gold". Стоимость конфискованных сигарет с учетом налогов может составлять более 446 000 евро.

Расследование дела ведет Вильнюсская окружная прокуратура.