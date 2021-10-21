ФОТО. В партии сухого картофельного пюре нашли контрабанду почти на полмиллиона евро
Foto: DELFI.lt

В минувший понедельник литовские таможенники задержали на КПП "Медининкай" крупную контрабанду сигарет, спрятанную в партии сухого картофельного пюре. Табачные изделия нашли во время сканирования грузового автомобиля.

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Фурой DAF управлял гражданин Белоруссии, который предъявил документы, согласно которым он вез 12 тонн сухого картофельного пюре в Латвию. В нескольких ящиках вместо указанного товара таможенники обнаружили и изъяли 127 500 пачек сигарет "Минск" и "НЗ Gold". Стоимость конфискованных сигарет с учетом налогов может составлять более 446 000 евро.

Расследование дела ведет Вильнюсская окружная прокуратура.

ФОТО. В партии сухого картофельного пюре нашли контрабанду почти на полмиллиона евро
Foto: Lietuvos muitine
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