ФОТО. В Плявниеках и в Московском форштадте изъято более 2 кг марихуаны и MDMA

На прошлой неделе сотрудники участка полиции "Кенгарагс" Рижского регионального управления полиции (РРУП) при содействии своих коллег из Управления таможни Службы госдоходов, которые работают с собаками, провели несколько обысков в Плявниеках и Московском форштадте Риги, где удалось изъять большое количество наркотических веществ.

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По данным пресс-центра РРУП, всего изъято 2,5 кг марихуаны, 147 граммов MDMA, а также 17 475 евро наличными. По подозрению в незаконном хранении наркотиков задержаны двое ранее не судимых мужчин.

Первый обыск был проведен 23 сентября в рамках начатого ранее уголовного процесса. В ходе двух проверок на квартирах в Плявниеках стражи порядка нашли и изъяли марихуану и 5 450 евро наличными. На месте был задержан мужчина 1993 г.р.

В тот же день второй обыск был проведен также в микрорайоне Плявниеки: служебная собака нашла 25 пакетиков с бурым веществом растительного происхождения, электронные весы, а также 13 пакетиков порошкообразного вещества, пакетик с раздавленными таблетками, таблетки XANAX, другие наркотические вещества и VALTER с пятью патронами. Полиция изъяла и 11 520 евро наличными.

Продолжая следствие, полиция провела обыск в одном из гаражей на территории Латгальского предместья, где также нашли и изъяли наркотические вещества и 354 таблетки MDMA, электронные весы и 505 евро.

Следствие по делу продолжается.