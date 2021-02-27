ФОТО. В поездах и фуре обнаружили более 162 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при содействии своих коллег и Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили провоз на территорию Латвии 162 440 контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в вагонах грузовых поездов, а также в тайниках, оборудованных в грузовом автомобиле.

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В минувший четверг, на станции "Индра" при проверке прибывшего из Беларуси поезда, в одном из вагонов со щепой пограничники нашли спрятанные 100 000 сигарет "Премьер" и NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Еще 49 000 сигарет проверяющие обнаружили в вагоне другого поезда.

Кроме того, 25 февраля на КПП "Силене" в кабине грузового автомобиля таможенники констатировали тайники, в котором перевозились 12 540 сигарет "Премьер", Camel, Winston и NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь.

Материалы обоих дел переданы Управлению Налогово-таможенной полиции для принятия решения о начале уголовных процессов.