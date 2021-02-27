ФОТО. В поездах и фуре обнаружили более 162 000 контрабандных сигарет
Foto: VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при содействии своих коллег и Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили провоз на территорию Латвии 162 440 контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в вагонах грузовых поездов, а также в тайниках, оборудованных в грузовом автомобиле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В минувший четверг, на станции "Индра" при проверке прибывшего из Беларуси поезда, в одном из вагонов со щепой пограничники нашли спрятанные 100 000 сигарет "Премьер" и NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Еще 49 000 сигарет проверяющие обнаружили в вагоне другого поезда.

Кроме того, 25 февраля на КПП "Силене" в кабине грузового автомобиля таможенники констатировали тайники, в котором перевозились 12 540 сигарет "Премьер", Camel, Winston и NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь.

Материалы обоих дел переданы Управлению Налогово-таможенной полиции для принятия решения о начале уголовных процессов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Hовости недвижимости

Красивая квартира в съемном доме на улице Элияс: 430 евро в месяц
Семейный дом в Олайне, в окружении соснового леса: 124 420 евро
Продают впечатляющий дом в проекте Birdie Village в Пиньки
Для умной инвестиции! Реновированные квартиры в центре Риги WIELONA NAMI
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne