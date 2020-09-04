ФОТО. В приграничной зоне в ночное время задержали контрабандистов

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), в ночь на 2 сетября в Краславском крае удалось задержать двух контрабандистов, пытавшихся пронести сигареты.

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В ГПС отметили, что нарушителей в волости Робежниеку засекли с помощью технических средств. В скором времени в 1800 метров от границы пограничники обнаружили несколько пакетов с контрабандными сигаретами, а затем задержали подозреваемых.

При проверке сотрудники ГПС нашли 60 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками. В отношении задержанных 1990 и 1992 г.р. начаты процессы.