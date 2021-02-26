ФОТО. В Пурвциемсе изъяли 1 кг амфетамина, задержан наркодилер
Foto: Valsts policija

Сотрудники Управления криминальной полиции Рижского региона задержали в Пурвциемсе мужчину, у которого нашли и изъяли 1 кг амфетамина.

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Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, в распоряжение правоохранительных органов поступила информация о том, что недавно освободившийся из мест лишения свободы 36-летний мужчина, возможно, снова торгует наркотиками. Свой последний срок он также отбывал на нелегальный оборот наркотических веществ.

В ходе уголовно-процессуальных действий 11 февраля подозреваемого задержали. Во время обыска он попытался отвлечь внимание полиции, чтобы рассыпать наркотики.

По делу начат уголовный процесс. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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