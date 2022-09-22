ФОТО. В Риге и Олайне изъяли опасный наркотик — протонитазен

На прошлой неделе в Риге и Олайне сотрудники Госполиции задержали группу лиц, подозреваемую в торговле наркотиками. В ходе обысков изъято 204 грамма протонитазена — особо опасного наркотического вещества.

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По сообщению полиции, этого количества хватило бы на 2000 доз, на "черном" рынке за них бы заплатили около 30 000 евро. Известно также, что задержанные были связаны с организованной пресупностью.

В оперативно-процессуальных действиях по этому делу участвовали сотрудники 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона. В Риге и Олайне по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ полицейские задержали мужчин 1994 и 1965 г.р., а также женщину 1965 г.р. Все они ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Самый молодой участник группы уже имеет судимость за незаконный оборот акцизных товаров и мошенничество, а его старший товарищ судим за вымогательство в группе. Также известно, что этот мужчина и ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за незаконный оборот наркотиков и другие преступления. Судимой за оборот наркотиков оказалась и женщина, входившая в преступную группу.

17 сентября суд принял решение оставить всех задержанных по этому делу под стражей. Следствие продолжается.