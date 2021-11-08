ФОТО. В Риге изъято 290 кг наркотических и психотропных веществ

В Риге полиция изъяла почти 290 килограммов наркотических и психотропных веществ, сообщили в Государственной полиции.

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22 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции в сотрудничестве с управлением налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов задержали в Риге на территории одного из предприятий грузовик "DAF", принадлежащий латвийской компании.

В полуприцепе автомобиля, помимо легального груза, находилось большое количество наркотических и психотропных веществ.

В ходе обыска были изъяты наркотические и психотропные вещества — примерно 185 кг таблеток МДМА и 105 кг гашиша.

Задержан мужчина 1961 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции. 23 октября суд выдал санкцию на его арест.