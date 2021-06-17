ФОТО. В Риге накрыли подпольную табачную фабрику
Foto: Valsts policija

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали членов организованной группы, которая собиралась заниматься подпольным производством сигарет. Всего задержано 13 человек. В рамках международного сотрудничества было изъято оборудование для производства сигарет, две тонны табака, бумага и фильтры.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По имеющейся в распоряжении полиции информации, группировка собиралась заниматься производством сигарет в Риге.

В ходе расследования выяснилось, что члены организованной группы приобрели сырье, необходимое для производства табачных изделий, подготовили помещения для производства сигарет, изготовили и отремонтировали необходимое для их производства оборудование, а также привлекли средства неизвестного происхождения для финансирования производства, используя несколько банковских счетов.

В рамках расследования проведено 25 обысков, в ходе которых изъято оборудование для производства сигарет, табак, бумага, фильтры, носители информации, а также документы. Из 13 задержанных 12 являются гражданами Латвии, еще один — иностранец. Пятеро задержанных помещены под арест, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Установлено, что для создания нелегального табачного производства были привлечены также средства муниципального предприятия. Один из задержанных является членом правления этого муниципального предприятия.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях