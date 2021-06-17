ФОТО. В Риге накрыли подпольную табачную фабрику

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали членов организованной группы, которая собиралась заниматься подпольным производством сигарет. Всего задержано 13 человек. В рамках международного сотрудничества было изъято оборудование для производства сигарет, две тонны табака, бумага и фильтры.

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По имеющейся в распоряжении полиции информации, группировка собиралась заниматься производством сигарет в Риге.

В ходе расследования выяснилось, что члены организованной группы приобрели сырье, необходимое для производства табачных изделий, подготовили помещения для производства сигарет, изготовили и отремонтировали необходимое для их производства оборудование, а также привлекли средства неизвестного происхождения для финансирования производства, используя несколько банковских счетов.

В рамках расследования проведено 25 обысков, в ходе которых изъято оборудование для производства сигарет, табак, бумага, фильтры, носители информации, а также документы. Из 13 задержанных 12 являются гражданами Латвии, еще один — иностранец. Пятеро задержанных помещены под арест, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Установлено, что для создания нелегального табачного производства были привлечены также средства муниципального предприятия. Один из задержанных является членом правления этого муниципального предприятия.