ФОТО. В Риге остановлен грузовик с 13 тоннами контрабандного табака

Сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начали уголовный процесс по факту незаконного перемещения акцизных товаров в крупных размерах. Государству был нанесен ущерб в размере 900 000 евро.

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Как отмечают в VID, в декабре на основании полученной ранее оперативной информации в Риге был остановлен грузовой автомобиль Scania с прицепом. При проверке таможенники обнаружили 108 картонных коробок, в которых перевозили 12 960 кг листового табака.

В рамках расследования был задержан гражданин Латвии, к которому позже была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В том случае, если товар был бы реализован на латвийском рынке, сумма не уплаченных государству налогов составила бы 972 000 евро. Следствие продолжается.

Foto: Valsts policija