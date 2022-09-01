ФОТО. В Риге водитель перепутал режимы трансмиссии и автомобиль "повис" на бордюре парковки

На этой неделе у здания Astras biroji на улице Гунара Астрас 8b, в Риге, клиент каршеринговой платформы Carguru перепутал режимы трансмиссии автомобиля и на стоянке переехал через бордюр так, что транспортное средство на нем повисло.

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Случившееся произошло во время парковки, когда арендатор автомобиля перепутал режимы трансмиссии для движения вперед (D) и назад (R ), выяснил портал Delfi в Carguru.

Как пояснил представитель компании по каршерингу, такого рода аварии при парковке случаются крайне редко. Тем более, что машина застревает на бордюре впервые в истории Carguru.

На фотографиях очевидца запечатлено, как водитель при включении трансмиссии на задний ход нажал на педаль акселератора так, что с ускорением наехал на ограждающий парковку бордюр. В результате задние колеса переехали барьер, а автомобиль “повис” на нем.