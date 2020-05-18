ФОТО. В Рижском свободном порту изъяли 8 миллионов контрабандных сигарет

Сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов обнаружили в контейнере на территории Рижского свободного порта 8 миллионов контрабандных сигарет без акцизных марок.

Операция проходила на основании поступившей оперативной информации. Известно, что контейнер прибыл из Вьетнама. При проверке за древесными гранулами было найдено 800 ящиков сигарет NZ 10. Сумма ущерба, который мог быть причинен государству, составляет около 1 миллиона евро.

По делу начат уголовный процесс, следствие продолжается.

Foto: VID

Foto: VID



