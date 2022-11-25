ФОТО. В столкновении двух автомобилей пострадали юноши: один госпитализирован
Foto: Valsts policija

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 25 ноября, в 12.00 на дороге Бауска — Берзи — Аджуни, в волости Ислицес столкнулись Audi 100 и Kia Sorento.

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Как отмечают в полиции, авария произошла из-за того, что 18-летний юноша, управлявший Audi 100, на мгновенье отвлекся, в результате чего автомобиль столкнулся с Kia Sorento, которая остановилась, чтобы произвести маневр левого поворота и пропустив встречные машины.

В ДТП пострадал 19-летний водитель, управлявший Kia Sorento, которого с места происшествия доставили в больницу. Второй юноша после медицинского осмотра от госпитализации отказался.

По делу начат административный процесс.

ФОТО. В столкновении двух автомобилей пострадали юноши: один госпитализирован
Foto: Valsts policija
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