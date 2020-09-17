ФОТО. В тайниках железнодорожных вагонов найден контрабандный груз

Незаконный вывоз 33 000 пачек сигарет, спрятанных в стенках железнодорожных вагонов, пресекли псковские пограничники и таможенники на таможенном посту Скангали на границе с Латвией.

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Крупные партии табачной продукции – 15 000 и 18 000 пачек сигарет NZ Black – перемещались в двух составах поездов с углем, следовавших из России в адрес польской компании.

В обоих случаях злоумышленники использовали одинаковую схему сокрытия товара: брикеты с сигаретами упаковывали в пленку и помещали в специально выпиленные в вагоне полости. На тайник при помощи магнитов накладывался лист стали, поверх которого наносилась краска.

Сигареты изъяты, начато следствие.