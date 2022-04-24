ФОТО: В товарных поездах из Беларуси найдены 320 тысяч контрабандных сигарет

Во время проверки двух товарных поездов Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) предотвратили контрабанду 320 600 сигарет (16 030 пачек) на латвийско-белорусской границе.

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Сигареты, спрятанные в вагонах для перевозки сыпучих грузов и в вагонах типа хоппер, были обнаружены в результате анализа сканирующего изображения.

20 апреля сотрудники пункта таможенного контроля "Индра" в ходе анализа сканированных изображений товарного поезда, прибывшего из Беларуси, заподозрили перемещение незадекларированных товаров. В ходе физического досмотра таможенники выявили в трех вагонах спрятанные сигареты. Всего изъято 209 400 сигарет NZ Gold (10 470 пачек) с акцизными марками Республики Беларусь.

17 апреля официальные лица пункта таможенного контроля "Индра" обнаружили укрытие для контрабанды сигарет в двух вагонах. Контроль проводился сотрудниками таможни и Государственной пограничной службы. Изъято 111 200 сигарет NZ Gold (5560 пачек) с акцизными марками Республики Беларусь.

Сумма неуплаченных госпошлин за изъятые сигареты составляет примерно 56 тысяч евро. Материалы дела переданы в Департамент налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Foto: VID

Foto: VID