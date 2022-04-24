ФОТО: В товарных поездах из Беларуси найдены 320 тысяч контрабандных сигарет
Foto: VID

Во время проверки двух товарных поездов Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) предотвратили контрабанду 320 600 сигарет (16 030 пачек) на латвийско-белорусской границе.

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Сигареты, спрятанные в вагонах для перевозки сыпучих грузов и в вагонах типа хоппер, были обнаружены в результате анализа сканирующего изображения.

20 апреля сотрудники пункта таможенного контроля "Индра" в ходе анализа сканированных изображений товарного поезда, прибывшего из Беларуси, заподозрили перемещение незадекларированных товаров. В ходе физического досмотра таможенники выявили в трех вагонах спрятанные сигареты. Всего изъято 209 400 сигарет NZ Gold (10 470 пачек) с акцизными марками Республики Беларусь.

17 апреля официальные лица пункта таможенного контроля "Индра" обнаружили укрытие для контрабанды сигарет в двух вагонах. Контроль проводился сотрудниками таможни и Государственной пограничной службы. Изъято 111 200 сигарет NZ Gold (5560 пачек) с акцизными марками Республики Беларусь.

Сумма неуплаченных госпошлин за изъятые сигареты составляет примерно 56 тысяч евро. Материалы дела переданы в Департамент налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

ФОТО: В товарных поездах из Беларуси найдены 320 тысяч контрабандных сигарет
Foto: VID
ФОТО: В товарных поездах из Беларуси найдены 320 тысяч контрабандных сигарет
Foto: VID
ФОТО: В товарных поездах из Беларуси найдены 320 тысяч контрабандных сигарет
Foto: VID
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