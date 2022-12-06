ФОТО. В трагическом ДТП на трассе Рига-Шяуляй-Таураге погибли два пассажира из Латвии

Раним утром 6 декабря, в Литве, на дороге А2 Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград столкнулись микроавтобус с латвийскими номерами и грузовой автомобиль Scania. В аварии погибли два пассажира, находившихся в микроавтобусе.

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Департамент полиции Литвы сообщает, что ДТП произошло 6 декабря, примерно в 04.08. Ехавший в сторону Шяуляя микроавтобус (водитель — мужчина 33 лет) около деревни Лиготе врезался в стоявший у дороги грузовик. В результате аварии погибли два пассажира микроавтобуса в возрасте 30 и 43 лет.

В ДТП пострадали трое мужчин: водитель (1989 г.р.), пассажир (1976 г.р.) и пассажир (1983 г.р.). Все пострадавшие доставлены в больницу. Пассажир 1976 года рождения получил переломы лица и таза, а также вывих бедра. О состоянии остальных раненых неизвестно. Все лица, путешествующие в микроавтобусе, являются гражданами Латвии.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в ДТП попал пассажирский микроавтобус с латвийскими номерами. Пожарным-спасателям пришлось вызволять пострадавших — двое погибших и двое пострадавших были зажаты. Начат уголовный процесс.