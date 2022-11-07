ФОТО. В трагическом ДТП под Кулдигой погиб водитель, второй получил травмы: движение блокировано
Foto: Pixabay

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 7 ноября, в 12.00 в волости Рендас Кулдигского края столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

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Как отмечают в полиции, на месте ДТП погиб водитель легковушки, водитель второго транспортного средства госпитализирован. На месте аварии продолжает работать полиция.

Также в Госполиции отмечают, что движение по дороге Талсы — Стенде — Кулдига (P120, возле Граудупе) полностью блокировано. Водителей призывают ехать в объезд по дороге лесничество Айзабавас — Междзирнас (V1280) и Тукумс — Кулдигa(P121).

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