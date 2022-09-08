ФОТО. В тюрьму пытались передать холодильник, "фаршированный" мобильниками и наушниками

На этой неделе в Елгавской тюрьме произошло ЧП: в холодильнике, принесенным для передачи заключенному, обнаружили целый склад запрещенных предметов.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, при досмотре холодильника Hisense сотрудники Елгавской тюрьмы обнаружили в нем 27 мобильных телефонов, 9 модемов, 4 SIM-карты, 3 наушников с микрофоном, подзарядку для мобильных устройств и один микрофон.

Перед тем досмотром вещей сотрудники тюрьмы предупредили юношу о том, что он предупрежден о запрете на передачу ряда предметов лицам, находящимся в местах лишения свободы, а также об административной и уголовной ответственности.

Как пояснил посетитель, он знал, что в тюрьму запрещено проносить предметы, спрятанные в пенополистирольном утеплителе холодильника за правой и левой стороной обшивки, но он сделал это в корыстных целях, поскольку за незаконные действия ему было обещано вознаграждение в размере около 450 евро. При этом 18-летний юноша рассказал, что заплатил около 150 евро за покупку всех предметов, спрятанных в холодильнике.

По делу начат административный процесс, запрещенные предметы конфискованы.