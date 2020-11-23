ФОТО. В вагонах с кормовыми добавками нашли контрабанду
Foto: СЗТУ

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России пресекли на таможенном посту "Посинь" (российско-латвийская граница) провоз контрабанды.

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Как отмечает пресс-центр Северо-западного управления таможни, сигареты различных марок с акцизными марками Республики Беларусь обнаружены в одном из железнодорожных вагонов с кормовыми добавками, следовавших в Латвию.

1080 пачек сигарет злоумышленники разместили на поверхности негранулированного подсолнечного шрота. Сигареты изъяты, возбуждено администативное дело.

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