ФОТО. В вагонах с кормовыми добавками нашли контрабанду

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России пресекли на таможенном посту "Посинь" (российско-латвийская граница) провоз контрабанды.
Как отмечает пресс-центр Северо-западного управления таможни, сигареты различных марок с акцизными марками Республики Беларусь обнаружены в одном из железнодорожных вагонов с кормовыми добавками, следовавших в Латвию.
1080 пачек сигарет злоумышленники разместили на поверхности негранулированного подсолнечного шрота. Сигареты изъяты, возбуждено администативное дело.