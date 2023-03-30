ФОТО. В Вецриге под мусоровозом провалилась брусчатка

Во вторник, 28 марта, около 11.00 в Риге, на ул. Уденсвала под мусоровозом обвалилась брусчатка. Об этом порталу Delfi сообщил читатель Каспарс Озолс.

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Информацию о ЧП с мусоровозом подтвердила пресс-секретарь компании

AS CleanR Grupa Зане Аузиня.

"К счастью, наш коллега не пострадал", — отметила она.

У грузового автомобиля, под которым провалилась брусчатка, констатированы повреждения, размеры которых в настоящее время оцениваются.

"Когда у нас будет полная оценка, мы поймем, стоит ли подавать ли заявление о возмещении ущерба владельцу дороги", — сказала представитель CleanR Group.

По оценкам сотрудников компании, дорожное покрытие возле водостока могло разрушиться из-за повреждения системы водоснабжения.

Это уже далеко не первый случай в Риге, когда под колесами транспортных средств проваливается асфальт иди брусчатка. В июне 2020 года на ул. Гертрудес 14 провалился автомобиль BMW 3.

В тот раз предприятие Rīgas siltums сообщило, что на улице Гертрудас были повреждены теплосети, и после этого компания взяла на себя полную ответственность возместить ущерб владельцу автомобиля.