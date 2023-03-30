ФОТО. В Вецриге под мусоровозом провалилась брусчатка
Foto: Aculiecinieka foto

Во вторник, 28 марта, около 11.00 в Риге, на ул. Уденсвала под мусоровозом обвалилась брусчатка. Об этом порталу Delfi сообщил читатель Каспарс Озолс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Информацию о ЧП с мусоровозом подтвердила пресс-секретарь компании
AS CleanR Grupa Зане Аузиня.

"К счастью, наш коллега не пострадал", — отметила она.

У грузового автомобиля, под которым провалилась брусчатка, констатированы повреждения, размеры которых в настоящее время оцениваются.

"Когда у нас будет полная оценка, мы поймем, стоит ли подавать ли заявление о возмещении ущерба владельцу дороги", — сказала представитель CleanR Group.

По оценкам сотрудников компании, дорожное покрытие возле водостока могло разрушиться из-за повреждения системы водоснабжения.

Это уже далеко не первый случай в Риге, когда под колесами транспортных средств проваливается асфальт иди брусчатка. В июне 2020 года на ул. Гертрудес 14 провалился автомобиль BMW 3.

В тот раз предприятие Rīgas siltums сообщило, что на улице Гертрудас были повреждены теплосети, и после этого компания взяла на себя полную ответственность возместить ущерб владельцу автомобиля.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Будни курьера — какие они?
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3