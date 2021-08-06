ФОТО. В Юрмале нашли ангар, где выращивали марихуану

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) накрыли в Юрмале плантацию марихуаны. По подозрению в хранении наркотиков задержаны два человека, изъято 11 кг сушеной марихуаны.

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Задержание проводилось на основании полученной ранее информации о том, что в Юрмале выращивают марихуану. При проверке на промышленной территории нашли ангар, который был переоборудован под выращивание растений, содержащих наркотические вещества.

По мнению специалистов, подозреваемые использовали профессиональное оборудование, а также компьютеризированную систему отопления и полива. Кроме того, для получения электричества подозреваемые использовали дизельный генератор.

Во время обыска полиция изъяла саженцы марихуаны и 11 кг готовой продукции. Задержанные 1992 и 1994 г.р. ранее не попадали в поле зрения органов правопорядка. Следствие продолжается.