ФОТО: VID изъял почти 210 000 контрабандных сигарет

отрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) и Государственной пограничной службы предотвратили ввоз на территорию Латвии 209 600 контрабандных сигарет. Нелегальный груз был обнаружен при проверке товарных поездов на границах Латвии с Россией и Беларусью.

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25 мая сотрудники пункта таможенного контроля Зилупе досмотрели товарный состав, следовавший в Латвию из России. Состав поезда проверяли с помощью рентгеновского аппарата контроля грузов.

Анализируя изображения сканов, таможенники заподозрили, что в вагоне с грузом зерновых также находятся незадекларированные товары.

В ходе углубленной проверки сотрудники таможни обнаружили пачки контрабандных сигарет. В них находилось 67,2 тыс. сигарет "NZ" и "Queen" с белорусскими акцизными марками и 42,4 тыс. сигарет "Kenzo" без акцизных марок.

Всего было изъято 109 600 сигарет или 5 480 пачек сигарет.

В четверг также была предотвращена контрабанда сигарет из Беларуси. На пункте таможенного контроля "Индра" при проверке состава поезда сотрудники Государственной пограничной службы заметили, что к стенкам порожних вагонов-хопперов прикреплены полиэтиленовые пакеты с сигаретами.

Совместно с таможенниками был проведен углубленный контроль, в результате которого было изъято 100 000 сигарет или 5 000 пачек сигарет "NZ", "Minsk" и "Queen" с белорусскими акцизными марками.

Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции VID для принятия решения о возбуждении уголовного дела.