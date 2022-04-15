ФОТО, ВИДЕО: из Даугавы вытащили упавший в реку автомобиль

В пятницу днем, 15 апреля читательница портала Delfi стала свидетельницей того, как спасатели вытаскивали из Даугавы автомобиль.

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В Рижской полиции самоуправления сообщили, что людей в машине не было. Судя по камерам видеонаблюдения, автомобиль был припаркован на парковке на Набережной. Из него вышли два человека и направились в сторону Старой Риги. Через 10 минут после этого, автомобиль начал медленно катиться в сторону реки. Скорее всего, не был поставлен стояночный тормоз.

Как сообщалось, вечером 14 апреля в Риге, на Набережной 11 ноября случилось ЧП: в Даугаву упал легковой автомобиль. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сигнал о происшествии недалеко от ул. Грецинику поступил на пульт дежурного в 18.57.