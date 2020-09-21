ФОТО, ВИДЕО: На улице Рудольфа в яму провалился автомобиль

В понедельник во дворе на улице Рудольфа в Риге в асфальте образовалась яма, в которую провалился автомобиль Mercedes-Benz. Фотографиями с места ЧП с редакцией поделился Илмарс.

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На платформе грузовика находился мусорный контейнер со строительными отходами. После того как под машиной провалился асфальт, водитель выгрузил строительный мусор из контейнера, чтобы уменьшить вес автомобиля.

В Государственной полиции сообщили, что вызов на место происшествия поступил около 10 часов утра. Обошлось без пострадавших.

Напоним, что летом похожие ЧП происходили довольно часто. 5 июня на улице Гертрудес в Риге в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль BMW. Провал проезжей части, вымощенной брусчаткой, образовался во время гидравлической проверки, которая проводилась на правом берегу Даугавы, сообщили на предприятии Rīgas siltums.

В конце июня около пяти часов вечера, на улице Гертрудес возле перекрёстка с Бривибас, посреди брусчатки образовалась новая яма. Туда провалился Opel Astra. "Ответственным за ситуацию" признало себя предприятие Rīgas siltums: яма образовалась из-за проверки труб.

12 июня в Зиепниеккалнсе на углу улиц Эбельмуйжас и Ливциема в образовавшуюся в асфальте яму провалился автомобиль. В тот же день еще одна машина провалилась в яму на улице Залвес в районе Плескодале.