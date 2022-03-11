В пятницу днем, в микрорайоне Плявниеки, недалеко от пересечения улиц А. Сахарова и М. Келдыша, рядом с гриль-баром произошло убийство: в своем автомобиле был застрелен мужчина.

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В пресс-центре Госполиции пояснили, что преступление было совершено в 14.43. По делу начат уголовный процесс. На месте происшествия продолжают работать эксперты.

По неофициальной информации, жертвой преступления стал человек, широко известный в уголовном мире — Геннадий Валягин, который в 90-е годы входил в бригаду Ивана Харитонова.

По делу уже есть задержанные, которые, возможны, причастны к преступлению. В Дрейлини найден сожженный автомобиль Crysler Vojager, на котором предположительно скрылся нападавший и его сообщник.

По всей Латвии объявлен план "Перехват", к которому привлечены сотрудники Уголовной полиции, Госполиции, Рижской муниципальной полиции и других структур.

Полиция также просит свидетелей преступления звонить по телефону 110. Полиция просит жителей соблюдать спокойствие, поскольку их здоровью и жизни ничто не угрожает.

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