ФОТО, ВИДЕО: В Чиекуркалнсе горела квартира на 9-м этаже, погиб человек (ДОПОЛНЕНО)
Foto: DELFI Aculiecinieks

В среду вечером еще один пожар повышенной сложности вспыхнул в микрорайоне Чиекуркалнс, на 4-й поперечной линии. По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), горела квартира в многоэтажном доме.

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Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 22.18. На месте происшествия работают 22 спасателя и спецтехника — четыре автоцистерны и автоподъемник.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 20 квадратных метров. В огне пожара погиб один человек.

Известно, что до приезда спасателей из здания эвакуировались 20 человек, еще 16 удалось эвакуировать с помощью сотрудников ГПСС.

В 23.03 пожар локализовали, в 00.43 его удалось ликвидировать. По данным ГПСС, в квартире, где произошло ЧП, не было детектора дыма.

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LETA

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LETA
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