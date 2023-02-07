ФОТО, ВИДЕО: в Марупе горел завод по производству дронов

Во вторник днем в Марупском крае вспыхнул пожар повышенной опасности - загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. Образовалось сильное задымление. Вскоре после 19:00 пожарные ограничили распространение пламени.

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В компании Edge Autonomy агентству LETA подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

В настоящее время установлено, что двухэтажное производственное здание горело на площади 600 квадратных метров, а расположенная рядом с ним продукция - на площади 20 квадратных метров. Из-за жара пострадали три автомобиля.

По информации медиков, двое пострадавших при пожаре доставлены в больницу, а одному оказана помощь на месте.

Чтобы предотвратить возможное загрязнение, пожарные разместили абсорбирующие боны в близлежащей отводной канаве.

В VUGD сообщили, что вызов поступил в 15.14. На месте спасатели констатировали, что здание горит открытым пламенем, огонь быстро распространяется.

На месте работали 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды.

На территории дежурили кареты скорой помощи, движение регулировала полиция. Водителей просили по возможности выбирать другие маршруты и не приближаться к месту пожара.

Обширный пожар в Марупе не создал угрозы для жителей Риги, проинформировал представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис.

❗️Mārupes novada Mārupes pagasta iedzīvotāji, aizveriet māju logus, durvis, izslēdziet ventilāciju!

🔥Ražošanas ēkā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, radot plašu sadūmojumu, kas var nodarīt kaitējumu veselībai! Dzēšanas darbos piesaistīti plaši VUGD spēki. — VUGD (@ugunsdzeseji) February 7, 2023



Предприятие Edge Autonomy (раннее UAV Factory) основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется в более, чем 70 стран мира для военных, гражданских и академических нужд.

По данным Firmas.lv, в 2021 году оборот компании составил 8,661 млн евро, а прибыль - 546 356 евро. Владельцем предприятия является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.