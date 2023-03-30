ФОТО, ВИДЕО. В Риге на ул. Сатеклес обрушился 5-этажный дом; повреждены 10 машин, движение транспорта ограничено, запрещена эксплуатация соседнего здания

В четверг на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы в 14.15 поступило сообщение о том, что на ул. Сатеклес произошло обрушение 5-этажного здания. Полиция начала уголовный процесс.

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Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что на строительной площадке произошло обрушение здания, а под обломками оказались восемь припаркованных рядом с ним автомобилей. Позже полиция сообщила, что всего повреждены в результате обрушения 10 автомобилей.

Также в ГПСС отметили, что дом был нежилой. На этой строительной площадке запланированы работы по возведению бизнес-центра. Заказчик строительных работ — Linstow Baltic, генеральный застройщик — SIA Bukoteks.

По данным ГПСС, ведется эвакуация из прилегающего здания на ул. Э. Бирзниека-Упиша, а также обследуются конструкции дома. На данный час известно, что эвакуировано девять человек.

В связи с обрушением здания жители были эвакуированы из домов по ул. Э. Бирзниека-Упиша, 4 и 6. Части обрушившегося дома упали на вход здания по адресу ул. Э. Бирзниека-Упиша, 6, поэтому эксплуатация этой части здания запрещена, сообщил вечером представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Эвакуированные жители были размещены в автобусе муниципального предприятия Rīgas satiksme. Сейчас за временным проживанием в муниципальной гостинице обратились три человека, которым городские службы в ближайшее время предоставят комнаты в долгосрочную аренду. Если здание пришло в негодность после пожара или другого происшествия, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье.

Эвакуированные жители, которые не смогут вернуться в места проживания, имеют право на получение от Рижской думы кризисного пособия — до 620 евро на человека или до 1240 евро на семью.

Пособие в кризисной ситуации можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.

На месте происшествия работают спасатели, Госполиция, Рижская муниципальная полиция, медики, представители строительной компании и Latvijas gāze.

Как сообщили агентству LETA, Госполиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о преступных действиях против общей безопасности и общественного порядка, в котором будут оцениваться все обстоятельства произошедшего.

Информации о погибших и пострадавших в результате обрушения не поступало.

В квартале вокруг места происшествия частично ограничено движение. На улице Дзирнаву одна сторона закрыта для пешеходов. На участке улицы Дзирнаву от ул. Сатеклес до ул. Э. Бирзниека-Упиша движение закрыто.

Кроме того, временно изменено движение 13-го троллейбусного маршрута.

Представители Государственного бюро строительного контроля оценят строительный проект на соответствие требованиям нормативных актов и проверят, какая деятельность проводилась участниками строительного процесса на объекте.

Представители заказчика строительных работ — компании Linstow Baltic — сообщили агентству LETA, что инцидент произошел на территории огороженной строительной площадки с одним из строений. Строительная площадка была передана генеральному подрядчику Bukoteks в феврале 2023 года на основании подписанного договора подряда. Linstow Baltic запросила подробное объяснение обстоятельств и причин инцидента у генерального подрядчика строительных работ.

Linstow Baltic будет сотрудничать с властями для выяснения и расследования причин инцидента в кратчайшие сроки, а также приносит извинения за неудобства и беспокойство, причиненные местным жителям и прохожим, и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности строительной площадки на улице Сатеклеc и ее окрестностей.

В Linstow Baltic добавили, что в ходе реализации проекта фасад конкретного обрушившегося здания планировалось сохранить, интегрировав его в новую застройку.

Стоит напомнить, что 26 июля 1999 года на прилегающей улице Эрнеста Бирзниека-Упиша, всего в десятках метров от места происшествия обрушился деревянный дом. Тогда в результате ЧП пострадали шесть человек.

В ходе расследования было установлено, что причиной обрушения стало нарушение техники безопасности при сносе здания. Часть здания обрушилась на проезжую часть, задев 22-й троллейбус. Травмы получили пассажиры троллейбуса, а также люди, находившиеся неподалеку от остановки.