ФОТО, ВИДЕО. В рижском микрорайоне Пурвциемс произошел пожар

В пятницу, 26 августа, в Риге, в микрорайоне Пурвциемс, в многоквартирном доме на улице Пуцес 49 произошел пожар в квартире на третьем этаже здания.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Согласно наблюдениям портала Delfi, из квартиры был выкинут загоревшийся матрас. На месте работают сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), также присутствует бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
На месте происшествия очень сильное задымление, однако эвакуации проведено не было.
Новость дополняется.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.