ФОТО, ВИДЕО. В рижском микрорайоне Пурвциемс произошел пожар

В пятницу, 26 августа, в Риге, в микрорайоне Пурвциемс, в многоквартирном доме на улице Пуцес 49 произошел пожар в квартире на третьем этаже здания.

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Согласно наблюдениям портала Delfi, из квартиры был выкинут загоревшийся матрас. На месте работают сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), также присутствует бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).



На месте происшествия очень сильное задымление, однако эвакуации проведено не было.



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