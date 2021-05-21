ФОТО. Во время обыска полиция изъяла нелегальный алкоголь и тонну топлива

В минувший четверг сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) провели обыск, в ходе которого изъяли нелегальный алкоголь и топливо.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным ЛРУП, обыск в краю Дагдес проводился резекненскими полицейскими при содействии коллег из Краславы и Дагды. Во время обыска в хозяйстве мужчины 1957 г.р. обнаружили нелегально произведенный алкоголь (800 литров), а также около тонны топлива. Также полиция изъяла оборудование для производства алкоголя и 800 кг сахара.

В ЛРУП сообщили, что мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные правонарушения.