ФОТО. Во время обыска полиция изъяла нелегальный алкоголь и тонну топлива
Foto: Valsts poiicija

В минувший четверг сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) провели обыск, в ходе которого изъяли нелегальный алкоголь и топливо.

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По данным ЛРУП, обыск в краю Дагдес проводился резекненскими полицейскими при содействии коллег из Краславы и Дагды. Во время обыска в хозяйстве мужчины 1957 г.р. обнаружили нелегально произведенный алкоголь (800 литров), а также около тонны топлива. Также полиция изъяла оборудование для производства алкоголя и 800 кг сахара.

В ЛРУП сообщили, что мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные правонарушения.

ФОТО. Во время обыска полиция изъяла нелегальный алкоголь и тонну топлива
Foto: Valsts policija
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